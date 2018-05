Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für L'Oreal auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Im weltweiten Konsumgeschäft profitierten vor allem die Kosmetik- und Spirituosenhersteller von der starken Nachfrage chinesischer Verbraucher, schrieb Analyst Richard Taylor in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Im Geschäft mit Luxusprodukten für die Hautpflege seien die Franzosen in den vergangenen Jahren jedoch weniger stark gewachsen als La Prairie von Beiersdorf und Estee Lauder./bek/mis Datum der Analyse: 01.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0082 2018-05-03/11:27

ISIN: FR0000120321