Die Commerzbank hat die Einstufung für Pfeiffer Vacuum nach Zahlen für das erste Quartal vorerst auf "Hold" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Der Spezialpumpenhersteller habe die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Analyst Adrian Pehl in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der starke Euro habe weniger belastet als gedacht. Der Ausblick für den Rest des Jahres klinge zwar etwas vorsichtig. Die Erwartungen an das TecDax-Unternehmen dürften aber dennoch steigen. Der Analyst will seine Einstufung der Aktien zeitnah überarbeiten./mis/stw Datum der Analyse: 03.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0084 2018-05-03/11:30

ISIN: DE0006916604