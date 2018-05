Von Olaf Ridder

FRANKFURT (Dow Jones)--Das komplexe Projekt der Übernahme des spanischen Mautstraßenbetreibers Abertis wird nach Einschätzung von Hochtief-Konzernchef Marcelino Fernandez Verdes im dritten Quartal abgeschlossen. Hochtief, sein spanischer Mutterkonzern ACS sowie der italienische Autobahnkonzern Atlantia hatten sich im März geeinigt, Abertis gemeinsam zu übernehmen, um eine teure Übernahmeschlacht zu vermeiden.

Dazu wird in einem ersten Schritt Hochtief alle Abertis-Aktien übernehmen, die dem Essener Konzern angedient werden. Bis zum 8. Mai läuft dazu die Annahmefrist. Hier werde ein Vollzug Mitte Mai erwartet, sagte Fernandez Verdes den Hochtief-Aktionären auf der Hauptversammlung in Essen. "Die Transaktion kann wahrscheinlich im dritten Quartal 2018 abgeschlossen werden", fügte er hinzu.

Hochtief wird dazu die Aktien in einem zweiten Schritt in eine Holdinggesellschaft einbringen. Dort wird Atlantia mit 50 Prozent plus einer Aktie das Sagen haben. ACS bekommt 30 Prozent und seine Essener Tochter Hochtief 20 Prozent minus 1 Aktie.

Überdies werden sich die Italiener auch an Hochtief beteiligen, wobei ein Teil der Aktien aus einer Kapitalerhöhung stammen wird und der Rest aus dem Bestand von ACS. Am Ende werden die Spanier noch etwas über 50 Prozent an Hochtief halten, Atlantia kommt auf 24 Prozent. Die genauen Verträge für die Holding müssen noch geschlossen werden.

