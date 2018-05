Frankfurt - Auch wenn der britische Abgeordnete der Konservativen, Jacob Rees-Mogg den jüngsten Brief der so genannten Brexiteers an Theresa May nicht als Ultimatum verstanden wissen sein möchte, ist jener dennoch eine Drohung, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen".

