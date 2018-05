Die Investmentbank Equinet hat die Einstufung für Pfeiffer Vacuum auf "Buy" mit einem Kursziel von 162 Euro belassen. Analyst Cengiz Sen sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von einem "exzellenten" Ergebnis des Pumpenspezialisten. Die Erwartungen seien in jeglicher Hinsicht deutlich übertroffen werden. Als Hauptgrund dafür verwies er auf die Geschäfte mit der Halbleiterindustrie sowie Beschichtungsanwendungen./tih/mis Datum der Analyse: 03.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0085 2018-05-03/11:31

ISIN: DE0006916604