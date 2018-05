Die US-Bank JPMorgan hat Leoni nach Eckdaten zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Diesen zufolge sei der Autozulieferer stark ins Jahr gestartet, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er rechnet in der ersten Jahreshälfte mit einer guten Entwicklung des Aktienkurses. Im zweiten Halbjahr liege die Messlatte aus dem Vorjahr indes höher./gl/zb Datum der Analyse: 03.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0086 2018-05-03/11:32

ISIN: DE0005408884