Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Berlin, 3. Mai 2018 (pta020/03.05.2018/11:10) - Der Aufsichtsrat der Design Hotels AG hat über die künftige Führungsstruktur bei der Design Hotels AG beraten und mit Claus Sendlinger, dem Gründer und derzeitigen Alleinvorstand der Design Hotels AG, Einvernehmen über die Absicht erzielt, dass Claus Sendlinger mit Ablauf seiner aktuellen Amtsperiode zum 30. November 2018 regulär aus dem Vorstand der Design Hotels AG ausscheiden wird.



Es ist weiter beabsichtigt, dass Claus Sendlinger der Design Hotels AG auch nach seinem Ausscheiden aus dem Vorstand weiterhin beratend zur Seite steht. Hierzu soll ein zunächst auf zwei Jahre befristeter Beratervertrag mit Herrn Sendlinger abgeschlossen werden.



Es ist schließlich beabsichtigt, Herrn Peter Cole spätestens mit Wirkung zum 1. Dezember 2018 zum Mitglied des Vorstands der Design Hotels AG und damit zum Nachfolger von Claus Sendlinger zu bestellen. Herr Cole ist seit 21 Jahren für Marriott tätig und verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Branche. Zuvor war er CFO of the Americas, Global CFO der The Ritz-Carlton Hotel Gruppe und Managing Director Business Integration. Mr. Cole bringt fundiertes Wissen und Erfahrungen im Bereich der Luxushotellerie mit und kennt die Bedürfnisse von Hoteleigentümern, die großen Wert auf eine individuelle Positionierung ihrer Hotels innerhalb einer Hotelmarke legen. Er hat dem Aufsichtsrat seine Bereitschaft signalisiert, das Amt im Falle seiner Bestellung zum Vorstand der Design Hotels AG anzunehmen und die Zukunft der Design Hotels AG zu gestalten.



(Ende)



