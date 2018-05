Wien - Die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI) raten die in 2026 fällige 1,5% Senior Anleihe (ISIN XS1405762805/ WKN A18901) der Telekom Austria AG (ISIN AT0000720008/ WKN 588811) auf Total Return Basis und Sicht von sechs Monaten zu verkaufen.Angesichts der Neuerungen im Führungsgremium seien die zuletzt berichteten Q1/2018-Zahlen der Telekom Austria AG (Telekom Austria) fast in den Hintergrund getreten. Thomas Arnoldner, bisher in der Geschäftsführung von T-Systems Austria zuständig für die Bereiche Sales & Services, werde den bisherigen CEO Alejandro Plater voraussichtlich mit dem 1. September 2018 ablösen. Letzterer bleibe dem Vorstand in der Funktion als COO erhalten. Damit mache die Republik Österreich von ihrem im Syndikatsvertrag verankerten Recht Gebrauch, den Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens zu bestimmen.

