Der DAX hat nach einem starken Vortag seine Gewinne halten können. Generell ist diese Woche sehr erfolgreich für den Deutschen Aktienindex gewesen. Zunächst gelang es ihm, sich über der 200-Tage-Linie zu halten. Diese gilt als ein Indikator für eine langfristige Trendentwicklung nach vorne. Am gestrigen Handelstag legte der DAX um 1,5 % zu. Dies lag vor allem an dem schwachen Euro und der guten Stimmung, die bei den Technologie-Aktien aufkam, nachdem Apple starke Zahlen vorzuweisen hatte. Am ... (Björn Pahlke)

Den vollständigen Artikel lesen ...