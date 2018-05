Die Deutsche Bank hat Vonovia angesichts eines bevorstehenden Zukaufs in Schweden, jüngster Quartalszahlen und Anhebung der Prognose auf "Buy" mit einem Kursziel von 47,50 Euro belassen. Der Immobilienkonzern plane die Übernahme von Victoria Park mittels einer Kapitalerhöhung, hieß es in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Geschäftszahlen des Dax-Konzerns seien solide ausgefallen./ajx/zb Datum der Analyse: 03.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0097 2018-05-03/11:49

ISIN: DE000A1ML7J1