Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Hugo Boss nach Zahlen von 82 auf 85 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Modekonzern habe einen überzeugenden Start in das Jahr hingelegt, schrieb Analyst Jörg Frey in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies sei dem Edelschneider trotz eines schwierigen Umfelds in Europa mit sehr kaltem Wetter bis Ende März gelungen. Im Vergleich zu Konkurrent Burberry werde die Aktie derzeit mit einem Abschlag von rund 10 Prozent gehandelt. Wegen erhöhter Schätzungen steige auch sein Kursziel für die Aktie./men/stw Datum der Analyse: 03.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0102 2018-05-03/12:02

ISIN: DE000A1PHFF7