Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Adidas nach Quartalszahlen von 211 auf 223 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Marke Adidas lege weiterhin stark zu, schrieb Analystin Laura Cherdron in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Wachstumsmotoren seien die Absatzregionen Nordamerika und Asien. Sollten sich die Trends in den kommenden Quartalen fortsetzen, dürfte der Sportartikelhersteller die Jahresziele anheben./bek/edh Datum der Analyse: 03.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0106 2018-05-03/12:24

ISIN: DE000A1EWWW0