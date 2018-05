Die Privatbank Berenberg hat Fresenius Medical Care (FMC) nach endgültigen Zahlen für das erste Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 98,70 Euro belassen. Es habe nur noch wenig Überraschungen gegeben, schrieb Analyst Tom Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Produktgeschäft, das mitunter hohen Schwankungen unterliege, und der Bereich Versorgungsmanagement in den USA seien wohl der Hauptgrund für die verfehlten Umsatzerwartungen gewesen. Bei Letzterem seien eine Veräußerung und die geänderte Erstattung für Medikamente zur Steuerung des Kalziumspiegels der Grund. Anleger sollten das Quartal des Dialyse-Anbieters aber nicht überbewerten. Jones ist nun wesentlich entspannter./ajx/tav Datum der Analyse: 03.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0107 2018-05-03/12:33

ISIN: DE0005785802