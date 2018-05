Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Rational nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 495 Euro belassen. Wechselkurseffekte hätten den Zulieferer für Großküchen schwer erwischt, schrieb Analyst Craig Abbott in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dank eines hohen Auftragsbestands und einem unverändert robusten Wachstum habe das Unternehmen am Ausblick für das Gesamtjahr festgehalten./bek/zb Datum der Analyse: 03.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

