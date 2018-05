Ein positiver Analystenkommentar hat die Anleger der Compugroup am Donnerstag zuversichtlich für die Jahresziele gestimmt. Die Papiere des auf Arztpraxen und Apotheken spezialisierten Softwaredienstleisters kletterten zur Mittagszeit um 4,25 Prozent auf 46,12 Euro und waren so im TecDax der zweitbeste Wert. Sie setzten damit ihre jüngste Erholung nach einem bislang schwachen Börsenjahr fort. Seit ihrem Rekordstand im Januar bei gut 60 Euro haben sie aber noch immer 22 Prozent an Wert verloren.

Zwar blieb der Umsatz im ersten Quartal laut Analystin Victoria Kruchevska von der Commerzbank etwas hinter den Erwartungen zurück. Die Expertin blieb jedoch bei ihrer positiven Einschätzung der Aktie, die sie weiter zum Kauf empfiehlt. Sie gibt sich weiter zuversichtlich für den Ausblick, der erwartungsgemäß bestätigt worden sei, bei dem sie aber eher am oberen Ende der Zielspannen liege.

Das Unternehmen rechnet weiter mit einem Umsatz zwischen 700 und 730 Millionen Euro sowie einem operativen Ergebnis zwischen 175 und 190 Millionen Euro. Kruchevska erwartet die beiden Kennziffern bei 720 und gut 185 Millionen Euro. Im Januar hatte Compugroup mit seinem Wachstumsausblick zunächst noch enttäuscht./tih/jha/

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0005437305

AXC0232 2018-05-03/13:01