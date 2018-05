In Maydorns Meinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger - und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung. In dieser Ausgabe geht es um Tesla, BYD, Apple, Facebook, Match Group, Orocobre und Millennial Lithium.Tesla hat mit seinen Q1-Zahlen positiv überrascht und die Erwartungen übertroffen. Aber in der anschließenden Telefonkonferenz zeigte sich Firmenchef Elon Musk ausgesprochen dünnhäutig und beantwortete einige Fragen sogar gar nicht. Die Aufregung darüber ist groß, aber ist sie auch gerechtfertigt?Darüber hinaus geht es in der neuen Ausgabe von Maydorns Meinung um die anhaltende Schwäche der BYD-Aktie, die überraschend guten Quartalszahlen von Apple, den Einstieg von Facebook ins Dating-Geschäft und die Auswirkungen auf den Tinder-Betreiber Match Group und die beiden Lithium-Aktien Orocobre und Millennial Lithium.Maydorns Meinung gibt es auch als täglichen Newsletter. Wenn Sie auch von Montag bis Donnerstag über spannende Börsenthemen und aussichtsreiche Aktien auf dem Laufenden bleiben wollen, tragen Sie sich einfach in auf www.maydorns-meinung.de in den Verteiler ein.