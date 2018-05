FRANKFURT (Dow Jones)--Wenig verändert zeigen sich Europas Aktienindizes am Donnerstagmittag. Die Berichtssaison dominiert mit einer Flut von Daten das Geschehen. Tendenziell überwiegen positive Überraschungen. Stützend wirken der zum Dollar weiter schwache Euro und schwächer als gedacht ausgefallene Inflationsdaten aus der Eurozone. Zudem hat die US-Notenbank am Vorabend vermittelt, dass sie nicht hektisch auf Inflationsdaten mit Zinserhöhungen reagieren wird. Der DAX verliert 0,3 Prozent auf 12.765 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,3 Prozent auf 3.543 nach unten.

Die schwachen Preisdaten aus der Eurozone sorgen über eine Schwächung des Euro für Rückenwind bei den Aktien. Der Euro hat sich von einem kleinen Rücksetzer aber rasch wieder erholt und kostet 1,1985 Dollar. Die Verbraucherpreise sind im April nur um 1,2 Prozent gestiegen, erwartet wurde aber ein Anstieg um 1,4 Prozent. Die Kernrate lag bei 0,7 Prozent anstatt der erwarteten 0,9 Prozent. Analystin Antje Praefcke von der Commerzbank spricht von "deutlich enttäuschenden" Zahlen. Die EZB dürfte länger als erwartet expansiv agieren und die Zinsen erst später anheben. Praefcke sieht den Euro Ende des Jahres bei 1,16 Dollar.

Am Anleihemarkt ist die deutsche Zehnjahresrendite nach den Inflationsdaten deutlich auf 0,56 Prozent zurückgefallen von zuvor knapp 0,59.

Gewinnmitnahmen trotz solider Zahlen - Infineon überzeugt

Am Aktienmarkt steht eine Flut von Zahlen im Fokus. Für Bayer geht es um 0,4 Prozent nach oben trotz eines gesenkten Ausblicks. Diese geht auf negative Währungseffekte zurück und kommt nicht überraschend. Das operative Ergebnis ist dagegen über den Schätzungen ausgefallen. Als wichtiger als die Zahlen würden die Bayer-Aussagen gewertet, die Fusion mit Monsanto soll im zweiten Quartal abgeschlossen sein, heißt es.

Infineon gewinnen 0,4 Prozent, nachdem die Marge im zweiten Quartal deutlicher über der Erwartung der Analysten lag. Auch für das dritte Quartal wie das Geschäftsjahr 2017/18 zeigt sich Infineon optimistisch. Allerdings wurde die Prognose nicht, wie von einigen Akteuren erhofft, erhöht.

Adidas geben trotz starker Zahlen um 1,3 Prozent nach. Im Handel ist von Gewinnmitnahmen nach dem Kursplus von 24 Prozent seit Jahresbeginn die Rede. Die operative Marge wurde im ersten Quartal auf 13,4 Prozent gesteigert und damit stärker als erwartet.

Auch MTU Aero Engines hat gute Zahlen für das erste Quartal geliefert. Trotz widriger Wechselkurseffekte übertraf MTU sowohl beim Umsatz wie auch beim bereinigten operativen Ergebnis die Markterwartung. Der Ausblick wurde aber nur bestätigt. MTU verlieren 1 Prozent.

Fresenius geben um 1 Prozent nach. Auch hier hat der Euro das Quartalsergebnis belastet. Stärker im Fokus stehe jedoch das weitere Vorgehen nach der gescheiterten Übernahme von Akorn in den USA, heißt es bei Berenberg. In den endgültigen Zahlen der Tochter FMC gibt es keine Überraschungen. Gewinnmitnahmen drücken hier den Kurs um 2,3 Prozent.

Vonovia-Zukauf drängt Zahlen in den Hintergrund

Vonovia geben trotz solider Geschäftszahlen und eines erhöhten Ausblicks um 1,8 Prozent nach. Vonovia will hat zeitgleich mitgeteilt, in Schweden Victoria Park für 900 Millionen Euro kaufen zu wollen. Dies könnte zu einer Kapitalerhöhung führen. Zudem ist der Preis für die Analysten von Jefferies "kein Schnäppchen". Victoria Park springen in Stockholm um 7,5 Prozent auf den Gebotspreis.

Erstmals seit dem Börsengang hat Siemens Healthineers berichtet. Die Aktie verliert 0,9 Prozent. Die Zahlen werden von der DZ Bank als im Rahmen der Erwartungen beschrieben, allerdings habe sich das Geschäft "Advanced Therapies" schwächer entwickelt.

Im SDAX geht es für den Kurs des Druckmaschinenbauers König & Bauer um 0,9 Prozent nach unten. Die Zahlen werden als selbst unter den niedrigsten Schätzungen liegend bezeichnet. Schwache Zahlen seien allerdings erwartet worden, dürften also zum Teil eingepreist sein, heißt es.

Pfeiffer Vacuum klarer Tagessieger im TecDAX

Für Compugroup geht es im TecDAX nach dem Quartalsbericht um 4,4 Prozent nach oben, für Pfeiffer Vacuum sogar um über 10 Prozent. "Durch die Bank besser als erwartet", lautet der Kommentar an der Börse zu den Zahlen. Die Analysten von Equinet nennen sie "makellos". Alle Regionen hätten sich positiv entwickelt. Obwohl der Spezialpumpenhersteller eigenen Angaben zufolge über den Planungen liegt, hat er den Ausblick nur bestätigt - mit der Begründung, dass dieser schwierig sei.

Bei Osram geht es um 3,8 Prozent aufwärts. Der vorangegangene Kursverfall von fast 38 Prozent sei zu stark gewesen, was die soliden Zahlen nicht rechtfertigten, so eine Begründung. An anderer Stelle wird darauf verwiesen, dass Osram den Verkauf des US-Servicegeschäfts sowie den Kauf von Vixar angekündigt habe. Vixar ist ein auf Identfikationstechnologie spezialisiertes Unternehmens an. Jefferies beurteilt den Kauf positiv, weil dadurch eine der wenigen Produktionslücken bei Osram geschlossen werde.

Für Smith & Nephew verlieren in London 6 Prozent, nachdem das Unternehmen den Umsatzausblick gesenkt hat. Für 2018 erwartet das Pharmaunternehmen nur noch ein Umsatzplus von 2 bis 3 Prozent, nach 3 bis 4 Prozent zuvor. In Zürich haussieren Logitech dagegen um 7 Prozent. Vor allem im Bereich der hochmargigen Keyboards und beim Spielezubehör konnten die Schweizer Computerausrüster punkten.

Nach soliden Zahlen für das erste Quartal steigt der Kurs des Minenbetreibers Glencore um 1,2 Prozent. Laut Bernstein hat sich die Kupfer- und Zinkproduktion etwas über Erwarten entwickelt.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.543,07 -0,30 -10,72 1,12 Stoxx-50 3.086,50 -0,32 -10,06 -2,87 DAX 12.766,91 -0,28 -35,34 -1,17 MDAX 26.302,52 -0,04 -11,28 0,39 TecDAX 2.690,60 -0,11 -3,06 6,39 SDAX 12.446,10 0,02 2,89 4,70 FTSE 7.536,36 -0,09 -6,84 -1,88 CAC 5.514,81 -0,26 -14,41 3,81 Bund-Future 158,91 0,30 -0,2 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:49 Mi, 17:15 % YTD EUR/USD 1,1985 +0,24% 1,1988 1,1968 -0,3% EUR/JPY 131,17 -0,12% 131,43 131,56 -3,0% EUR/CHF 1,1958 +0,15% 1,1944 1,1940 +2,1% EUR/GBP 0,8815 +0,09% 0,8813 1,1369 -0,9% USD/JPY 109,44 -0,37% 109,64 109,93 -2,9% GBP/USD 1,3598 +0,16% 1,3602 1,3605 +0,6% Bitcoin BTC/USD 9.218,61 -0,2% 9.206,15 9.108,21 -32,5% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,59 -0,59 0,02 Deutschland 10 Jahre 0,55 0,58 0,12 USA 2 Jahre 2,48 2,48 0,59 USA 10 Jahre 2,95 2,97 0,54 Japan 2 Jahre -0,14 -0,14 0,00 Japan 10 Jahre 0,04 0,04 -0,01 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,99 67,93 +0,1% 0,06 +13,2% Brent/ICE 73,31 73,36 -0,1% -0,05 +12,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.312,11 1.305,03 +0,5% +7,08 +0,7% Silber (Spot) 16,49 16,39 +0,7% +0,11 -2,6% Platin (Spot) 903,05 895,00 +0,9% +8,05 -2,9% Kupfer-Future 3,09 3,05 +1,3% +0,04 -6,9%

May 03, 2018 06:50 ET (10:50 GMT)

