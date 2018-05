Die Schweizer Großbank UBS hat Fresenius SE nach Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Der Gesundheitskonzern habe beim Umsatz im ersten Quartal wie vom Konsens erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Ian Douglas-Pennant in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Ergebnisseitig habe Fresenius dagegen wegen Einmaleffekten leicht darunter gelegen. Da es alles in allem keine Überraschungen gab, dürfte der Fokus vor allem auf der jüngst geplatzten Akorn-Übernahme liegen./ck/jha/ Datum der Analyse: 03.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005785604