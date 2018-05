Die DZ Bank hat den fairen Wert für Microsoft nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 100 auf 105 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Softwarekonzern habe von seiner Ausrichtung auf Cloud-Lösungen profitiert und hervorragende Kennziffern ausgewiesen, schrieb Analyst Ingo Wermann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insofern dürfte Microsoft auch in den kommenden Quartalen dynamisch wachsen und die hohe Nettoliquidität unter anderem für Aktienrückkäufe, Dividendenerhöhungen und Akquisitionen verwenden./edh/ajx Datum der Analyse: 02.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: US5949181045