SHANGHAI (IT-Times) - Die positiven Analystenstimmen verstummen allmählich beim chinesischen Technologiekonzern BYD Company. In den letzten Tagen verlor das Unternehmen weitere Milliarden-Dollar an Unternehmenswert. Die Aktien der BYD Company werden in Hongkong gehandelt. Der Aktienkurs liegt aktuell...

Den vollständigen Artikel lesen ...