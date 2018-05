A.S. Création Tapeten AG: Hauptversammlung beschließt keine Dividendenzahlung für 2017. Positiver Ausblick auf das Gesamtjahr 2018 DGAP-News: A.S. Création Tapeten AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Quartalsergebnis A.S. Création Tapeten AG: Hauptversammlung beschließt keine Dividendenzahlung für 2017. Positiver Ausblick auf das Gesamtjahr 2018 03.05.2018 / 14:41 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. A.S. Création Tapeten AG, Gummersbach (ISIN DE000A1TNNN5) Hauptversammlung beschließt keine Dividendenzahlung für 2017. Positiver Ausblick auf das Gesamtjahr 2018 Die A.S. Création Tapeten AG, Europas führender Tapetenhersteller, hat auf der heutigen Hauptversammlung in Gummersbach den Konzernabschluss 2017 präsentiert. Die Hauptversammlung dankte allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von A.S. Création für ihr Engagement im zurückliegenden Geschäftsjahr. Vorstand und Aufsichtsrat wurden mit großer Mehrheit entlastet. Aufgrund der Verlustsituation in 2017 wurde beschlossen, keine Dividende für das vergangene Geschäftsjahr auszuschütten. Vorstand und Aufsichtsrat sind überzeugt, dass dieses Vorgehen im nachhaltigen Interesse des Unternehmens ist. Weiterhin wurde der Zwischenbericht zum 31. März 2018 präsentiert. Der Konzernumsatz blieb in den ersten drei Monaten 2018 mit 40,4 Mio. EUR um 3,1 % hinter dem Vorjahreswert von 41,7 Mio. EUR zurück. Im Vergleich zum Geschäftsjahr 2017, in dem A.S. Création noch einen Umsatzrückgang um 6,1 % hinnehmen musste, fällt der Umsatzrückgang im ersten Quartal 2018 damit moderater aus. Erfreulicherweise konnten im ersten Quartal die Umsätze in Deutschland deutlich gesteigert werden. In diesem Anstieg schlägt sich u.a. der Erfolg der in Deutschland gestarteten Werbekampagne "Bude 2.0" nieder, in der mit Werbespots im Fernsehen, mit Plakatwerbung, Anzeigen, Roadshows sowie mit Beiträgen in den Social Media Kanälen für das Produkt Tapete und die Kollektion "Bude 2.0" von A.S. Création geworben wird. Die Rohertragsmarge wurde im ersten Quartal 2018 durch steigende Rohstoff- und Energiepreise belastet. In Verbindung mit dem niedrigeren Umsatzniveau und einigen Sondereinflüssen hat das zu einem deutlichen Rückgang des operativen Ergebnisses um 1,0 Mio. EUR bzw. um 50,0 % von 2,0 Mio. EUR im ersten Quartal 2017 auf 1,0 Mio. EUR im Berichtszeitraum geführt. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis lag im ersten Quartal 2018 bei 1,7 Mio. EUR, nach 1,9 Mio. EUR in den ersten drei Monaten des Vorjahres. Der Vorstand von A.S. Création hält - trotz aller Unwägbarkeiten - an der Konzernplanung für das Gesamtjahr 2018 fest. Diese sieht einen Umsatz zwischen 150 Mio. EUR und 155 Mio. EUR und ein operatives Ergebnis zwischen 4 und 5 Mio. EUR ohne Berücksichtigung von Sondereinflüssen vor. Die Zahlen des Konzerns für das erste Quartal 2018 im Überblick: 01.01.-31.- 01.01.-31.- Verän- 03. 03. d. 2018 2017 Umsatz T-EUR 40.424 41.720 - 3,1 % Operatives Ergebnis (EBIT) T-EUR 1.033 2.068 - 50,0 % Ergebnis vor Steuern T-EUR 571 2.651 - 78,5 % Ergebnis nach Steuern T-EUR 26 1.914 - 98,6 % Ergebnis pro Aktie EUR/Ak- 0,01 0,69 - 98,6 tie % Cash-flow aus betrieblicher T-EUR -972 -3.178 69,4 % Tätigkeit Investitionen T-EUR 1.826 792 130,6 % Abschreibungen T-EUR 1.523 1.857 - 18,0 % Anzahl der Mitarbeiter 742 757 - 2,0 (Durchschnitt) % Gummersbach, 3. Mai 2018 A.S. Création Tapeten AG Der Vorstand Für Rückfragen: Maik Krämer, Vorstandsvorsitzender, Finanzen und Controlling, Telefon +49-2261-542 387, Fax +49-2261-542 304, E-Mail: m.kraemer@as-creation.de Der vollständige Zwischenbericht liegt für Sie bereit: Sie können ihn entweder abrufen über www.as-creation.de oder unter folgender Adresse anfordern: A.S. Création Tapeten AG, Frau Börngen, Südstr. 47, D - 51645 Gummersbach, Telefon +49-2261-542 350, E-Mail: investor@as-creation.de 03.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: A.S. Création Tapeten AG Südstraße 47 51645 Gummersbach Deutschland Telefon: +49 22 61 54 2-0 Fax: +49 22 61 54 2-3 04 E-Mail: investor@as-creation.de Internet: http://www.as-creation.de ISIN: DE000A1TNNN5 WKN: A1TNNN Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 682227 03.05.2018

