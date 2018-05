Köln - Positive wirtschaftliche Bedingungen charakterisieren das aktuelle Marktumfeld, so die Experten von AXA Investment Managers.Nicht nur zeichne sich weiterhin ein weltweites synchronisiertes Wirtschaftswachstum ab. Auch würden strukturelle Wachstumstreiber wie die digitale Revolution oder die Energiewende noch immer Rückenwind für Unternehmen bieten. "Davon können insbesondere Unternehmen profitieren, die aufgrund ihrer Voraussetzungen gut auf globale Veränderungen eingestellt sind, weil Innovation bereits Teil ihres Geschäftsmodells und damit in ihrer DNA verankert ist. Hilfreich sind zudem eine überschaubare Größe und Struktur, denn kleinere bis mittlere Unternehmen sind sehr wendig und können sich schnell an den Wandel in ihrem Umfeld anpassen", sage Isabelle de Gavoty, Head of Small Cap Investment von AXA Investment Managers (AXA IM). Entsprechend positiv würden die Prognosen für das Ergebniswachstum dieser Unternehmen ausfallen: Im laufenden Jahr werde im Stoxx Europe Small 200 ein Wachstum des Gewinns pro Aktie von 9 Prozent erwartet.

