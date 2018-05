Dass in diesem Jahr die Fußball-Weltmeisterschaft vom 14. Juni bis 15. Juli in Russland stattfindet, genügt uns nicht als Grund, um näher auf die Adidas-Aktie einzugehen. Wir suchen nach weiteren Gründen, und finden diese. Am Donnerstag legte der zweitgrößte Sportartikel-Hersteller der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...