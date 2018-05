Die Quartalszahlenflut geht auch in dieser Woche weiter. So haben Tesla, Spotify und - bereits zu Beginn der Woche - Apple Zahlen vorgelegt. Doch es sind nicht immer die nackten Zahlen die für Verstimmung am Finanzmarkt sorgen. Das stellte zumindest Tesla-Chef Elon Musk in einer Telefonkonferenz eindrucksvoll unter Beweis. Der Blick auf die Auslandsmärkte mit Roland Hirschmüller von der Baader Bank.