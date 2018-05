asknet AG: CEO Tobias Kaulfuss legt sein Vorstandsmandat zur Hauptversammlung 2018 nieder und wird für die Wahl zum Aufsichtsrat nominiert DGAP-Ad-hoc: asknet AG / Schlagwort(e): Personalie asknet AG: CEO Tobias Kaulfuss legt sein Vorstandsmandat zur Hauptversammlung 2018 nieder und wird für die Wahl zum Aufsichtsrat nominiert 03.05.2018 / 15:57 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. asknet AG: CEO Tobias Kaulfuss legt sein Vorstandsmandat zur Hauptversammlung 2018 nieder und wird für die Wahl zum Aufsichtsrat nominiert Karlsruhe, 3. Mai 2018 - Tobias Kaulfuss, CEO der asknet AG, und der Aufsichtsrat des Unternehmens (ISIN: DE000A2E3707) haben sich heute darauf verständigt, dass Tobias Kaulfuss sein Vorstandsmandat mit Ablauf der Hauptversammlung am 28. Juni 2018 niederlegen wird. Sein Nachfolger wird Sergey Skatershchikov, amtierender CFO der asknet AG und Verwaltungsratsvorsitzender des Mehrheitsgesellschafters The Native SA. Alle operativen Aufgaben werden weiterhin von den Leitern der Business Units der asknet AG, Michael Baumann und Jan Schöttelndreier, wahrgenommen. Aufsichtsrat und Vorstand der asknet AG haben darüber hinaus vereinbart, Tobias Kaulfuss für die Aufsichtsratswahl bei der anstehenden Hauptversammlung zu nominieren. Der geplante Wechsel von Tobias Kaulfuss in den Aufsichtsrat erfolgt aus persönlichen Gründen und auf seinen eigenen Wunsch. Kontakt Anna-Lena Mayer, Florian Kirchmann Tel.: +49 221 9140-97 0 E-Mail: investorrelations@asknet.de 03.05.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: asknet AG Vincenz-Priessnitz-Str. 3 76131 Karlsruhe Deutschland Telefon: +49 (0)721 / 964 58-0 Fax: +49 (0)721 / 964 58-99 E-Mail: info@asknet.de Internet: www.asknet.de ISIN: DE000A2E3707 WKN: A2E370 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 682261 03.05.2018 CET/CEST

