Hamburg - Die Preise für Rohöl mussten in den vergangenen Handelstagen leichte Verluste hinnehmen, so die Analysten der HSH Nordbank AG. So würden sowohl Brent (73,1 US-Dollar/Barrel) als auch WTI (67,80 US-Dollar/Barrel) marginal unterhalb der Stände von vergangener Woche notieren.

