Wien - T-Mobile US: Deutsche-Telekom-Tochter greift erneut nach Sprint - Aktiennews Was lange währt, wird (womöglich) endlich gut: T-Mobile US (ISIN: US8725901040, WKN: A1T7LU, Ticker Symbol: TM5, NASDAQ-Ticker-Symbol: TMUS), Tochtergesellschaft der Deutschen Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) (Baa1/BBB+/BBB+), greift im dritten Anlauf nach dem amerikanischen Wettbewerber Sprint (ISIN: US85207U1051, WKN: A1W1XE, Ticker-Symbol: 2S7) (B2/B/B+), so Michael Heller, Finanzanalyst der Raiffeisen Bank International AG.

