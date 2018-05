Ropal Europe AG: Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens der Ropal Europe AG DGAP-News: Ropal Europe AG / Schlagwort(e): Insolvenz Ropal Europe AG: Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens der Ropal Europe AG 03.05.2018 / 17:29 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Corporate News Ropal Europe AG: Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens der Ropal Europe AG Burgwald, 3. Mai 2018 - Die Ropal Europe AG hat heute beim Amtsgericht Marburg für sich und ihre Tochtergesellschaft Ropal Innovative Coatings GmbH die Eröffnung des Insolvenzverfahrens beantragt. Die Ropal Europe AG hat sich zu diesem Schritt entschlossen, weil in den fortgeschrittenen Verhandlungen mit den Mehrheitsaktionären über eine weitere Finanzierungsaufnahme für die notwendigen Auf- und Umrüstungen sowie zur Finanzierung des Working Capitals zuletzt keine Einigung erzielt werden konnte. Unter diesen Bedingungen ist die geplante Restrukturierung nicht mehr umsetzbar, eine Überschuldung liegt vor und die positive Fortführungsprognose entfällt. Über die Ropal Europe AG: Die Ropal Europe AG, Burgwald, ist im Markt für Spezialbeschichtungen tätig. Mit dem durch die Ropal Europe AG patentierten Chrom-Optics(R)-Verfahren wurde eine weltweit einmalige Beschichtungstechnologie entwickelt, die in dekorativen Bereichen die galvanische Verchromung ersetzen kann - vielseitiger einsetzbar auf unterschiedlichsten Untergründen, farbvariantenreicher und umweltschonender. Die erprobte Technologie, die sich optisch nicht von galvanisch verchromten Oberflächen unterscheidet, wird insbesondere in der Automobil-, Möbel- und Armaturenindustrie stark nachgefragt und von der Ropal Europe AG flächendeckend im Lizenzgeschäft vertrieben. Darüber hinaus werden innovative, individuelle, hochwertige, umweltfreundliche aber auch herkömmliche Aufträge für Oberflächenbeschichtung von Kunststoff, Metall oder Glas durchgeführt. Weitere Informationen: www.ropal.eu Kontakt Ropal Europe AG Dr. Christof Alexander Schneider, Vorsitzender des Aufsichtsrats T +49 (6451) 71756-0 F +49 (6451) 71756-29 E ir@ropal.eu 03.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Ropal Europe AG Auf den Rödern 3 35099 Burgwald Deutschland Telefon: +49 (6451) 71756-0 Fax: +49 (6451) 71756-29 E-Mail: mail@ropal.eu Internet: www.ropal.eu ISIN: DE000A1MBGB4 WKN: A1MBGB Börsen: Freiverkehr in Berlin Ende der Mitteilung DGAP News-Service 682359 03.05.2018

