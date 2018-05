Medienmitteilung

Zürich, 3. Mai 2018

LafargeHolcim schliesst Liquiditätsvereinbarung

für Euronext Paris ab

LafargeHolcim hat eine Vereinbarung mit Exane S.A. zur Erhöhung der Liquidität für seine Kotierung an der Euronext Paris abgeschlossen. Die Vereinbarung ist gültig ab 4. Mai 2018 und dient dazu, die Liquidität der in Euro gehandelten LafargeHolcim Aktien zu erhöhen.

Die Vereinbarung entspricht dem Code of Conduct der französischen Kapitalmarktvereinigung AMAFI, welcher von der Autorité des Marchés Financiers am 21. März 2011 genehmigt wurde.

LafargeHolcim stellt EUR 10 Millionen zur Umsetzung der Liquiditätsvereinbarung bereit.

