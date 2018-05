DAX geht die Puste aus - adidas unter Druck

Der DAX konnte am Donnerstag nicht an seine starke Vortagesperformance anknüpfen. Stattdessen vergrößerte der Leitindex seine Verluste im Handelsverlauf. Anleger hatten dabei jede Menge Quartalszahlen zu verarbeiten.

Das war heute los. Angesichts schwacher Vorgaben aus den USA und einem ebenso schwachen Handelsauftakt an der Wall Street, fehlte es den deutschen Anlegern an genügend guten Nachrichten. Zum einen schwelt der Handelsstreit zwischen den USA und China weiterhin und ist nicht beendet. Zum anderen fielen die Inflationsdaten aus der Eurozone eher enttäuschend aus. Laut Eurostat fiel die Inflationsrate im April von 1,3 Prozent auf 1,2 Prozent. Die weniger schwankungsanfällige Kernrate sank sogar von 1,0 Prozent auf 0,7 Prozent. In der Folge gab der DAX im Handelsverlauf einen Teil seiner Vortagesgewinne ab.

Das waren die Tops & Flops. Größter Gewinner war lange die Zeit die Aktie von Infineon (WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004). Der Chip-Hersteller konnte mit starken Quartalszahlen punkten. So konnte der Umsatz um 4 Prozent auf 1,84 Mrd. Euro und das Segmentergebnis um 6 Prozent auf 314 Mio. Euro steigen. Zudem fiel der Ausblick erfreulich aus. Die Aktie gewann zeitweise fast 2 Prozent.

