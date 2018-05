ZÜRICH (Dow Jones)--Im Minus hat die Aktienbörse in der Schweiz am Donnerstag geschlossen. Eine Reihe belastender Faktoren drückte die Börsen rund um den Globus, wobei sich der eidgenössische Markt im Vergleich noch recht wacker schlug. Am Vorabend hatten an der Wall Street Aussagen der US-Notenbank belastet, die die Inflation nun auf mittlere Sicht nahe am Ziel von 2 Prozent sieht. Damit eröffnet sich Spielraum für Zinserhöhungen. Allerdings signalisierte die US-Notenbank einen weiter gemächlichen Pfad der Zinserhöhung. Zudem lasten weiter die Sorgen vor einem zunehmenden Protektionismus, angeführt von den USA. Unterstützung für die schweizerischen Werte kommt derzeit vom Devisenmarkt, wo der Franken gegen den Dollar seit einiger Zeit unter Druck steht, was den eidgenössischen Exporteuren das Geschäft erleichtert. Der SMI verlor 0,6 Prozent auf 8.842 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 18 Kursverlierer und zwei -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 43,76 (zuvor: 50,65) Millionen Aktien.

Die Geberit-Aktie führte den SMI nach Quartalszahlen mit einem Plus von 2,6 Prozent an. Die Analysten von Davy-Research stufen das erste Quartal des Sanitärprodukteherstellers als "wie gewohnt solide" ein. So legten sowohl der Umsatz wie auch das bereinigte EBITDA gegenüber dem Vorjahresquartal um 12 Prozent zu. Die Marge konnte, trotz deutlich gestiegener Preise für die Rohstoffe, leicht auf 29,8 Prozent gesteigert werden.

Nach einer starken Entwicklung bei Umsatz und Gewinn zum Jahresschluss legte die Aktie von Logitech um 6,5 Prozent auf 40 Franken zu. Vor allem im Bereich der hochmargigen Keyboards und beim Spielezubehör konnte das Unternehmen bei den Umsätzen punkten.

Nach ihrer wochenlangen Rally gab die Swatch-Aktie nun 1,6 Prozent ab. Die Analysten von Berenberg sehen das Unternehmen zwar als Profiteur des in jüngster Zeit schwachen Franken. Allerdings müsse das Unternehmen strukturelle Probleme angehen, monieren die Experten. Die Titel des Wettbewerbers Richemont verloren 1,1 Prozent.

Erneut stark präsentierte sich die Roche-Aktie mit einem Plus von 0,6 Prozent. Teilnehmer sehen die technische Lage der Aktie deutlich verbessert. Seit dem Tief im Februar hat die Aktie bereits 8 Prozent zugelegt. Die 100-Tage-Linie wurde überwunden, nun stellt sich aber zunächst die 200-Tage-Linie in den Weg.

