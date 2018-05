Schwarzach am Main - Spotify-Aktie: Spotify verbessert seine App - Das Ziel: eine Milliarde Nutzer - Aktienanalyse Auf der Einladung stand lediglich - etwas geheimnisvoll - "We've got news for you": Drei Wochen nach dem erfolgreichen Börsengang an der New York Stock Exchange hat der Musik-Streamingdienst Spotify (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NYSE-Symbol: SPOT) erneut New York gewählt, um die nächsten strategischen Schritte zu verkünden, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.

