Nach den vorläufigen und noch ungeprüften Zahlen für das Geschäftsjahr 2017 beläuft sich der Konzernumsatz auf 8,6 Mio. EUR (Vorjahr 8,9 Mio. EUR) und liegt innerhalb der geplanten Spanne von 8,5 bis 9,0 Mio. EUR. Der Konzernverlust für das Geschäftsjahr 2017 beläuft sich hingegen auf -9,3 Mio. EUR (Vorjahr -2,2 Mio. EUR) bei einem operativen Ergebnis (EBIT) von -7,8 Mio. EUR (Vorjahr -2,2 Mio. EUR). Als Folge der strategischen Neuausrichtung wurden die Aktivitäten im amerikanischen Markt planmäßig einer umfassenden Neubewertung unterzogen. Dies hatte einmalige Belastungen, überwiegend durch Wertberichtigungen auf immaterielle Vermögenswerte, auf Beteiligungsbuchwerte und verschiedene Aufwendungen im Zusammenhang mit der Neuausrichtung in einer Größenordnung von insgesamt 7,0 Mio. EUR, zur Folge. Der Vorstand geht davon aus, dass die Folgen der Neuausrichtung mit diesen Maßnahmen abgeschlossen sind und die ifa systems-Gruppe mit ihrer Konzentration auf das Kerngeschäft das Geschäftsjahr 2018 erfolgreich abschließen wird. Der vollständige Geschäftsbericht 2017 soll am 9. Mai 2018 veröffentlicht werden.

