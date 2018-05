Die Baader Bank hat Commerzbank mit "Buy" und einem Kursziel von 13,50 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Markterwartungen sollten nach oben revidiert werden, wenn die Bank die Früchte ihrer unternehmensinternen Optimierungsmaßnahmen ernte oder wenn das Zinsniveau steige, schrieb Analyst Tomasz Grzelak in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Institut dürfte zudem wie geplant seine Kosten senken können./la/jsl Datum der Analyse: 03.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0169 2018-05-03/19:45

ISIN: DE000CBK1001