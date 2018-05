Das Analysehaus RBC Capital hat die Aktien des Essenslieferdienstes Just Eat von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 840 auf 950 Pence angehoben. Der Wettbewerb in der Branche verschärfe sich zwar, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings seien die Briten gut positioniert, da sie in allen ihren 12 Märkten der führende Anbieter seien und über sehr loyale Kunden verfügten./la/jsl Datum der Analyse: 03.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: GB00BKX5CN86