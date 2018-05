Die Baader Bank hat das Kursziel für Wacker Chemie von 180 auf 181 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Spezialchemiekonzern sei solide in das Jahr gestartet und dürfte seine Ziele für dieses Jahr erhöhen, schrieb Analystin Laura Lopez Pineda in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./la/jsl Datum der Analyse: 03.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0172 2018-05-03/19:54

ISIN: DE000WCH8881