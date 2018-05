Zu den neuesten Innovationen gehören Deep Learning zur automatischen Erkennung von Bedrohungen und kristallklare Farbvideos, auch bei Nacht.



Hangzhou, China (ots/PRNewswire) - Um analogen Überwachungssystemen HD-Klarheit zu verleihen, hat Hikvision im Jahr 2013 die erste Generation seiner Turbo HD DVRs und Kameras auf den Markt gebracht. Seitdem haben die nachfolgenden Generationen von Turbo HD-Produkten eine Fülle von Innovationen hervorgebracht, darunter die Videoaufzeichnung bei extrem schwacher Beleuchtung sowie die supereffiziente Bandbreiten- und Speichernutzung, die Hikvision-Kunden dabei unterstützen, ihre Sicherheit und ihren Perimeterschutz zu verbessern.



Auf der Grundlage dieser revolutionären Sicherheitsfortschritte hat Hikvision jetzt die Erscheinung der Turbo HD 5.0-Familie von Überwachungsprodukten angekündigt, zu der die Sense Turbo HD DVRs und ColorVu Turbo HD Kameras gehören. Diese Technologien machen es für Unternehmen und Einzelpersonen noch einfacher, Sicherheitsverletzungen zu erkennen und darauf zu reagieren, während gleichzeitig manuelle Eingriffe und Sicherheitskosten minimiert werden.



AcuSense Turbo HD DVR - Hauptvorteile



Mit elf verschiedenen DVR-Modellen nutzt die AcuSense-Familie die neuesten Deep-Learning-Technologien, um die Objekterkennung zu verbessern. Insbesondere erkennt AcuSense Turbo HD DVR Fahrzeuge oder Menschen, filtert Fehlalarme durch Tiere, Blätter und andere unbedeutende Objekte heraus und minimiert kostspielige, zeitraubende manuelle Kontrollen. Als zusätzlicher Vorteil erkennt und extrahiert die AcuSense Quick Target Search-Funktion automatisch Bildmaterial von Menschen und Fahrzeugen aus riesigen Videodatensätzen und erspart dem Personal die aufwändige Suche in umfangreichen Datensätzen.



ColorVu Turbo HD Kamera - Hauptvorteile



ColorVu Turbo HD-Kameras liefern helle Farbvideobilder rund um die Uhr, selbst bei schlechten Lichtverhältnissen. Die Farbverstärkung der Kamera rund um die Uhr wird durch eine große Irisblende und ein optisches ED-Glas, eine blendfreie Streulinse, großen Abtastpixelbereich, eine warme Zusatzbeleuchtung und eine Reihe weiterer innovativer Videotechnologien unterstützt. Mit helleren, farbintensiven Videobildern sind Hikvision-Kunden vor Sicherheitsverletzungen auch während der Nachtstunden geschützt.



Turbo HD 5.0: erhöhte Sicherheit bei geringeren Kosten



Der neueste Turbo HD 5.0 von Hikvision bringt die Möglichkeiten von herkömmlichen analogen Systemen und CCTV-Systemen in neue Dimensionen und unterstützt Unternehmen dabei, ihre Sicherheit zu maximieren und die Überwachungskosten zu senken.



Frank Zhang, Geschäftsführer der Abteilung für internationales Produktmarketing bei Hikvision, sagt: "Mit AcuSense Turbo HD DVR haben wir revolutionäre Deep-Learning-Technologien integriert, die unseren Kunden dabei helfen, Fehlalarme herauszufiltern, Videobeweise schneller zu finden und auf echte Sicherheitsbedrohungen direkt bei ihrem Auftreten zu reagieren. Gleichzeitig liefern die ColorVu Turbo HD-Kameras selbst bei völliger Dunkelheit klare, helle und farbige Bilder, die die Kunden sofort auf Sicherheitsverletzungen aufmerksam machen und ausgezeichnete Videobeweise liefern, wo immer sie benötigt werden".



Informationen zu Hikvision



Hikvision ist der weltweit führende Anbieter von innovativen Videoüberwachungsprodukten und -lösungen. Mit seinen branchenweit besten Mitarbeitern im F&E-Bereich entwickelt Hikvision die Kerntechnologien der Audio- und Videokodierung, der Videobildverarbeitung und der damit verbundenen Datenspeicherung sowie zukunftsweisende Technologien wie Cloud Computing, Big Data und Deep Learning. Neben der Videoüberwachungsbranche erweitert Hikvision seine Produktpalette auf die Bereiche Smart-Home-Technologie, Industrieautomation und Automobilelektronik, um seine langfristige Vision zu verwirklichen. Hikvision schafft immer einen Mehrwert für seine Kunden und unterhält 33 regionale Niederlassungen auf der ganzen Welt, um eine wirklich globale Präsenz zu erreichen. Mehr Informationen finden Sie unter www.hikvision.com (http://www.hikvision.com/).



