Kirchheim-Nabern - Leerverkäufer Maplelane Capital, LLC hebt Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Dialog Semiconductor plc. kräftig an: Die Short-Attacke der Leerverkäufer von Maplelane Capital, LLC gegen die Aktien des Smartphone-Zulieferers Dialog Semiconductor plc. (ISIN: GB0059822006, WKN, 927200, Ticker-Symbol: DLG NASDAQ OTC-Symbol: DLGNF) gewinnt an Dynamik.

Den vollständigen Artikel lesen ...