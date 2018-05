Berlin (ots) - Es gibt die Legende, dass alle Berliner Verkehrssenatoren der letzten zwei Jahrzehnte allmorgendlich höhere Mächte mit dem Wunsch angerufen haben, die Rudolf-Wissell-Brücke in Charlottenburg möge nicht ausgerechnet in ihrer Amtszeit schlapp machen. So lange schon ist bekannt, dass Berlins längste und am stärksten befahrene Straßenbrücke dringend erneuert werden muss. So gesehen ist es ein großer Fortschritt, dass Verkehrssenatorin Regine Günther diesem Verkehrsprojekt jetzt einen echten Impuls gegeben hat. Allerdings: Es gibt in Berlin nicht nur die Rudolf-Wissell-Brücke. Mehr als 80 Bauwerke im Straßennetz gelten als dringend erneuerungsbedürftig. Günther sollte daher den Schwung nutzen, um auch andere Bauprojekte rasch in Gang zu setzen. Sonst hilft weiter nur noch beten.



