Amazon ist weiter auf dem Weg nach oben. Das Unternehmen konnte in den vergangenen Tagen neue Rekordmarken erobern und setzte am Donnerstag zunächst etwas zurück. Dennoch ist der Titel immer noch in bestmöglicher charttechnischer Verfassung. Die Aktie hat die Marke von 1.300 Euro überwunden und findet nun keine Widerstände mehr bis zu 1.500 Euro vor. Insofern liegen hier massive Kaufsignale vor, so die Auffassung der Chartanalysten, die zudem auf gute Unterstützungen hinweisen.

Wirtschaftliche ... (Moritz von Betzenstein)

Den vollständigen Artikel lesen ...