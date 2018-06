Straubing (ots) - Die Revolution in der individuellen Mobilität, umweltpolitische Herausforderungen und Handelskriege - die Bedrohungen für die Schlüsselindustrie des deutschen Automobilbaus sind nun wirklich zahlreich genug. Dass man es in verschiedenen Vorstandsetagen nicht schafft, die für den gesamten deutschen Industriestandort rufschädigende Diesel-Affäre zu beenden, ist nicht nur kein Ruhmesblatt, sondern richtig gefährlich.



