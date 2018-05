FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.05.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 04.05.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

CSX1 XFRA US2254011081 CREDIT SUISSE GP AG ADR 1

XFRA NL0000339760 BE SEMICON.INDSINH.EO-,01

BSN XFRA FR0000120644 DANONE S.A. EO -,25

XFRA CA2695481036 EAGLE GRAPHITE

CSX XFRA CH0012138530 CRED.SUISSE GRP NA SF-,04

XFRA BMG2119G1015 CHIN.MIN.RES GR.HD-0,01

IJY XFRA BE0003746600 INTERVEST OFFICES+WAREHO.

2B6 XFRA KYG070381051 BAIOO FAMILY INTERACTIVE

2MU XFRA US6252071054 MULESOFT INC A DL-,000025

6FL XFRA KYG3701A1067 FUTURE LD DEV.HL.HD -,001

XFRA CA96812E1051 WILDFLOWER MARIJUANA