Die US-Bank JPMorgan hat Ahold Delhaize nach dem Kursanstieg der vergangenen Monate von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Das Kursziel bleibe bei 20 Euro, schrieb Analyst Borja Olcese in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Unternehmen sei nach wie vor gut aufgestellt. Nach dem rund 30-prozentigen Anstieg seit September 2017 sei die Aktie aber nicht mehr so attraktiv. Der JPMorgan-Experte sieht jetzt in der Branche vor allem beim britischen Einzelhändler Tesco-Booker bessere Chancen auf Kursgewinne./zb/jha/ Datum der Analyse: 04.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: NL0011794037