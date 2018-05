Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für MTU Aero Engines nach Zahlen zum ersten Quartal von 152 auf 158 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Triebwerkshersteller habe erneut ein beeindruckendes Zahlenwerk abgeliefert, schrieb Analyst James Zaremba in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Unternehmen habe Spielraum für höhere Ziele, halte aber zunächst an seinem konservativen Ausblick fest./bek/tih

Datum der Analyse: 04.05.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000A0D9PT0

