Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Philips nach Zahlen zum ersten Quartal von 36 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Diese seien ermutigend, schrieb Analyst Scott Bardo in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ein Treffen mit dem Finanzchef des Herstellers von Medizintechnik habe ihn zudem in seiner Auffassung bestätigt, dass Philips 2018 und darüber hinaus ein attraktives Umsatzplus und gute Margen aufweisen dürfte./bek/ajx Datum der Analyse: 03.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0006 2018-05-04/08:16

ISIN: NL0000009538