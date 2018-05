Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Adidas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 243 Euro belassen. Am Markt müsse zwar in den nächsten Quartalen erst wieder die Zuversicht etwas wachsen, dass das Umsatzwachstum des Sportartikelherstellers nicht deutlich unter zehn Prozent sinken werde, aber die Bewertung der Aktie sei überzeugend, schrieb Analyst Simon Irwin in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/tih Datum der Analyse: 04.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0008 2018-05-04/08:18

ISIN: DE000A1EWWW0