Die britische Investmentbank Barclays hat das Papier des Bergbaukonzerns Rio Tinto von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft, das Kursziel aber auf 4400 Pence belassen. Verglichen mit Konkurrent BHP Billiton erscheine die Rio-Tinto-Aktie teuer, schrieb Analyst Amos Fletcher in einer am Freitag vorliegenden Studie. BHP Billiton stufte der Experte im Gegenzug von "Equal Weight" auf "Overweight" hoch. Nach der in den vergangenen fünf Jahren klar unterdurchschnittlichen Kursentwicklung der BHP-Aktie verglichen mit Rio sollte sie nun wieder etwas Boden gut machen./ajx/tih Datum der Analyse: 04.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0019 2018-05-04/08:52

ISIN: GB0007188757