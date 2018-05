Die Aktionäre des Chemiekonzerns BASF (ISIN: DE000BASF111) treffen sich am heutigen Freitag auf der Hauptversammlung in Mannheim. Der DAX-Konzern will für das Jahr 2017 eine Dividende in Höhe von 3,10 Euro vorschlagen. Dies entspricht einer Anhebung um 3,3 Prozent oder 0,10 Euro. Im Vorjahr wurden 3,00 Euro ausgeschüttet (2016: 2,90 Euro). Auf Basis des aktuellen Börsenkurses von 86,58 Euro liegt ...

