Die DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4), eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen, ist auch im ersten Quartal 2018 weiter stark und profitabel gewachsen.

Das Konzernergebnis stieg um 21% auf 9,2 Mio. Euro von 7,6 Mio. Euro im Vorjahresquartal. Die Assets under Management lagen zum 31. März 2018 bei 4,8 Mrd. Euro und sind damit im Vergleich zum Jahresende 2017 um 0,4 Mrd. Euro angestiegen (31. Dezember 2017: 4,4 Mrd. Euro). Dies resultiert im Wesentlichen aus dem wachsenden Drittgeschäft. Zusammen mit dem erfolgreichen Anteilsscheinverkauf des Fonds DIC HighStreet Balance an einen institutionellen Investor haben sich die Erträge aus dem Immobilienmanagement auf 8,9 Mio. Euro mehr als verdoppelt. Mit 13,6 Mio. Euro lag der FFO planmäßig leicht unter dem Vorjahreswert (Q1/2017: 15,8 Mio. Euro). Das Ankaufsvolumen liegt bis dato bei rund 35 Mio. Euro und schließt aktuell den erfolgreichen Abschluss eines Ankaufs einer Immobilie für den Fonds DIC Office Balance IV in Eschborn ein. Die Verkäufe im Commercial Portfolio summierten sich zum 31. März 2018 auf 37 Mio. Euro. Die für das Geschäftsjahr 2018 formulierten Ziele hat der Vorstand für den weiteren Jahresverlauf bestätigt.

Die auf der Hauptversammlung am 16. März 2018 beschlossene erstmalige Wahlmöglichkeit ...

