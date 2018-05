Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für HSBC nach Zahlen für das erste Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 730 Pence belassen. In Asien verzeichne die britische Bank eine gute Wachstumsdynamik, schrieb Analyst Raul Sinha in einer am Freitag vorliegenden Studie. Höhere Kosten wirkten ihr aber entgegen./ajx/bek Datum der Analyse: 04.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0027 2018-05-04/09:28

ISIN: GB0005405286